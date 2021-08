Sabato 11 settembre alle ore 21 nel meraviglioso Auditorium Arvedi avremo la possibilità di assistere all'emozionante concerto di Stradivari Quartet.

L’ensemble è composto da:

Xiaoming Wang, violino Stradivari «Aurea» (1715)

Maya Kadosh, violino Giuseppe & Antonio Gagliano (1760)

Lech Antonio Uszynski, viola Hendrick Willems (1690)

Maja Weber, violoncello Ioannes Grancino (1731)

Saranno eseguiti:

Antonin Dvoràk (1841 – 1904)

Quartetto per archi n. 12 “Americano” in fa maggiore, op. 96

Franz Schubert (1797 – 1828)

Quartetto per archi n. 14 in re minore, D. 810 “Ver Tod und das Mädchen” (La morte e la fanciulla)





Senza dubbio Stradivari Quartet è una delle formazioni cameristiche più interessanti del nostro tempo.

Tiene circa 50 concerti l’anno in Svizzera e in tutto il mondo.

È ospite dei maggiori festival europei: Lucerne Festival, Kissinger Sommer, Rheingau Music Festival, Rubinstein Piano Festival, Schleswig-Holstein Music Festival e Stradivarifestival a Cremona.





Per l'acquisto del tuo biglietto clicca qui.