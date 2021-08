A Cremona, in Piazza del Comune, martedì 7 settembre ore 21.30

Francesco De Gregori torna live con il tuor

“De Gregori & Band Live – The Greatest Hits”

La band che accompagnerà De Gregori sul palco è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di Biase (hammond) e Simone Talone (percussioni).

L'evento fa parte della rassegna Siamo Fuori ideata e realizzata da Comune di Cremona, in collaborazione con il Teatro Ponchielli e il sostegno di Gruppo Bossoni S.p.A. e Bossoni Automobili, con l'intento di riportare la musica nel pieno centro cittadino.

Biglietti:

I° Settore Gold: € 66,50 + €10,00 prevendita

I° Settore: € 60,00 + € 9,00 prevendita

II° Settore: € 50,00 + € 7,50 prevendita

III° Settore: € 40,00 + € 6,00 prevendita

IV Settore: € 30,00 + € 4,50 prevendita

Biglietti in vendita sui circuiti ticketone e vivaticket o alla biglietteria del Teatro a partire da lunedì 16 agosto negli orari di apertura (dalle ore 9.30 alle ore 13.00).

Informazioni e prenotazioni telefoniche ai numeri: 0372.022.001 e 0372.022.002.

e-mail (per informazioni non per prenotazioni): biglietteria@teatroponchielli.it