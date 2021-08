Domenica 5 settembre alle ore 18.30 Pier Lorenzo Pisano presenterà il suo ultimo libro "Il buio non fa paura".

Gabriele ha due fratelli e vive con mamma e papà in un paesino di montagna. Una sera, la madre va a prendere il latte nella stalla e viene inghiottita dal buio: i tre ragazzini si trovano così a dover affrontare la sua assenza e lo strazio del padre, mentre in paese circola voce che di notte una bestia terribile uccida gli animali. Gabriele, che inizialmente segue il padre e gli uomini nella caccia al mostro, dovrà lottare per salvare quella creatura da un mondo di adulti che non può ascoltarlo. Il buio non fa paura è una favola nera, cruda e sognante, cinematografica e sensoriale, sul dolore della perdita e sulla magia dei desideri.

L'evento fa parte del Volta Pagina Festival e si terrà nella splendida location di Villa Medici del Vascello a San Giovanni in Croce.

Gli eventi sono gratuiti, durano 60 minuti e per parteciparvi è necessario essere in possesso di Green Pass.

I posti sono limitati. È possibile riservarli via WhatsApp inviando un messaggio al 370 3379804 specificando la presentazione a cui si vuole partecipare, il proprio nome ed il numero di posti che si intende prenotare.