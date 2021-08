Domenica 19 settembre alle ore 17.00: incontro con Sara Foresti che ci parlerà del suo "Diario delle storie d'amore sbagliate".

Questo libro non è soltanto la collezione di storie amorose più o meno fallimentari. È il percorso di una ragazza che decide di essere giusta lei, invece di affannarsi alla ricerca del ragazzo giusto. Ripercorrendo avventure e disavventure sentimentali, Sara ci fa un grande regalo: il ritratto puntuale, ironico e dolorosamente reale di una serie di uomini che a tutte può essere capitato di incontrare una volta nella vita. C’è l’Uomo mosca, quello che ti ronza intorno finché non l’ha vinta e poi ti dimentica con altrettanta efficienza; c’è il Narci che è talmente vuoto dentro da aver bisogno di riempirsi di te, e per fortuna anche il Toy boy con il quale scoprire che davvero l’età è soltanto un numero. Tra storie divertenti, ridicole o semplicemente sbagliate, Sara ripercorre la strada che l’ha portata dov’è oggi, alla scoperta di una grande verità: per trovare la “persona giusta” bisogna prima risolvere se stessi.

L'evento fa parte del Volta Pagina Festival e si terrà nella splendida location di Villa Medici del Vascello a San Giovanni in Croce.

Gli eventi sono gratuiti, durano 60 minuti e per parteciparvi è necessario essere in possesso di Green Pass.

I posti sono limitati. È possibile riservarli via WhatsApp inviando un messaggio al 370 3379804 specificando la presentazione a cui si vuole partecipare, il proprio nome ed il numero di posti che si intende prenotare.