Domenica 19 settembre alle ore 18.30 Cristina Frascà presenterà il suo ultimo romanzo "La supplente".

Anna ha trent’anni, ma non ne fa una giusta. Sarà per questo che non ha ancora realizzato il sogno dell’insegnamento. Quando scopre di aver ottenuto una supplenza per un anno, non può credere alle sue orecchie. Non le importa che sia in un istituto tecnico, dove le materie umanistiche non sono importanti. Quando, però, si trova davanti Rimmel, Bruzzo, Mito, il Principe e Panik, le sue certezze cominciano a vacillare. I nomignoli dei suoi alunni sono simpatici, mentre loro non lo sono affatto. Ma la poesia è un linguaggio che arriva al cuore e Anna scopre che, dietro la corazza, i ragazzi nascondono le paure degli adolescenti. Quello che non avrebbe mai immaginato è che sarebbero stati loro a cambiare la sua vita. Finalmente Anna ha capito quale sia il segreto dell’insegnamento: non smettere mai di imparare.

L'evento fa parte del Volta Pagina Festival e si terrà nella splendida location di Villa Medici del Vascello a San Giovanni in Croce.

Gli eventi sono gratuiti, durano 60 minuti e per parteciparvi è necessario essere in possesso di Green Pass.

I posti sono limitati. È possibile riservarli via WhatsApp inviando un messaggio al 370 3379804 specificando la presentazione a cui si vuole partecipare, il proprio nome ed il numero di posti che si intende prenotare.