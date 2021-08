RTC OPEN Torneo di tennis

Rotaract Club Piadena-Casalmaggiore-Asola organizza l'RTC OPEN Torneo tennistico di beneficenza.

Presso il campo da tennis in terra di Torre de Picenardi in via dello sport (vicino alle piscine),

il torneo si svolgerà su due weekend:

28/29 agosto, 4/5 settembre.

1* weekend (28/29) dedicato ai gironi

2* weekend (4/5) dedicato ai quarti, semifinali e finali

L'intero ricavato sarà devoluto al canile/gattile "La cuccia e il nido" di Calvatone.

Numero di iscrizioni limitato a 16 giocatori.

Aperto a tutti.

Verranno premiati i due finalisti.



Per info e iscrizioni: Alessandro: 3342043109

Costo iscrizione: 30 euro



Durante l'intera durata del torneo sarà presente il food truck "Alabama Cucine" per hamburger, piadine e molto altro e un chiosco per dissetare tutti.



Inoltre il 4 settembre da orario aperitivo ci sarà un Dj Set a cura di Beatrage per creare un atmosfera di convivialità e divertimento!!

In collaborazione con "Torre di Controllo"