RTC OPEN Torneo di tennis

Secondo ed ultimo week end dedicato all'RTC OPEN Torneo tennistico di beneficenza organizzato da Rotaract Club Piadena-Casalmaggiore-Asola presso il campo da tennis in terra di Torre de Picenardi in via dello sport (vicino alle piscine).

Dopo il 1* weekend svoltosi il 28/29 agosto e dedicato ai gironi,

il 4/5 settembre sarà dedicato ai quarti, semifinali e finali

L'intero ricavato sarà devoluto al canile/gattile "La cuccia e il nido" di Calvatone.

Numero di iscrizioni limitato a 16 giocatori.

Aperto a tutti.

Verranno premiati i due finalisti.



Per info e iscrizioni: Alessandro: 3342043109

Costo iscrizione: 30 euro

Durante l'intera durata del torneo sarà presente il food truck "Alabama Cucine" per hamburger, piadine e molto altro e un chiosco per dissetare tutti.



Inoltre il 4 settembre da orario aperitivo ci sarà un Dj Set a cura di Beatrage per creare un atmosfera di convivialità e divertimento!!

In collaborazione con "Torre di Controllo"