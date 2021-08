Camminiamo insieme

Sarà una domenica dedicata allo sport quella del 29 agosto:

dalle ore 8 Camminata a passo libero: ritrovo e partenza in piazza Roma

e dalle ore 14 presso il centro sportivo in via dello Sport: Torneo di Beach Volley e giochi in piscina.

Divertimento per tutti e per tutti i gusti!!

Evento gratuito organizzato nel rispetto delle normative anticovid vigenti.

www.prolocotorredepicenardi.it