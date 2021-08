Mercoledì 8 settembre ultimo appuntamento in piazza Roma per la mini rassegna live Jazz in Ciocco.

Alle ore 21 sarà il Davide Ghidoni Trio a salutare il programma jazz dell'estate cremonese.

Davide Ghidoni sarà affiancato da Loris Leo Lari e da Giacomo Bignotti.

È gradita la prenotazione al 3669925541