Grazie alla sinergia tra l’Amministrazione Comunale e il Teatro Ponchielli, nasce la prima edizione della Festa del Violino, promossa in collaborazione con il Museo del Violino, il Conservatorio di Musica Claudio Monteverdi, il Dipartimento di Musicologia.

La giornata di musica è fissata per sabato 18 settembre e si concluderà con il concerto finale: sarà il violinista russo Ilya Gringolts la grande star della serata; accompagnato da Peter Laul al pianoforte, sarà come sempre capace di catturare il pubblico con i suoi virtuosismi e la sua interpretazione musicale.

Il programma prevede:

L. van Beethoven, Sonata per violino e pianoforte n.9 in la maggiore, op.47 "a Kreutzer"

I. Stravinsky, Divertimento per violino e pianoforte

N. Paganini, "La Campanella" per violino e pianoforte



Biglietti:

Platea e Palchi: Intero € 25,00 - Ridotto € 22,00

Galleria: Intero € 20,00 - Ridotto € 17,00

Loggione: Intero € 15,00 - Ridotto € 12,00

Studenti: Posto unico non numerato € 12,00

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del teatro Ponchielli dal lunedì al sabato con orario continuato 9.30 - 13.00

o online fino a 48 ore prima di ogni spettacolo su www.vivaticket.it