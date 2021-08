Karaoke con La Big Simo

Un intramontabile stile di divertimento in compagnia: il Karaoke!

Non perderti l'appuntamento con La Big Simo che saprà coinvolgere e far sorridere tutti voi!

Sabato 21 agosto dalle ore 21 ti aspettiamo al nuovissimo Sweet Lady (ex No Name) a Cremona per sorseggiare un drink e divertirti in allegria.

Per informazioni: 3460121064