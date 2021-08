Nel contesto della Sagra di Persichello, l'Arci Persichello organizza come prima iniziativa:

Sabato 4 settembre

presso il campo polivalente in Piazza Vittime della Strada

dalle ore 17,00 alle ore 24,00:

Coppa Fiùr – Memorial Davide Fiorentini

torneo di calcetto antirazzista.

Durante tutta la durata del torneo: DJ set nell’area a cura di “Casalmaggiore a 33 giri”

Come da tradizione, la sagra sarà allietata anche dalla presenza del Luna Park in Piazza Vittime della Strada, delle bancarelle presso il parco del Centro Ricreativo e della Pesca di beneficenza presso la Scuola Materna.

Salvo che per i minori di 12 anni, e le persone esenti, per accedere alle aree delle iniziative di intrattenimento sarà necessario essere in possesso della certificazione verde covid-19.

Tutte le iniziative si svolgeranno con modalità che garantiscano il distanziamento sociale dei partecipanti.

Si invitano quanti parteciperanno ad ogni evento a dotarsi di mascherina.