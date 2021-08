Lunedì 6 Settembre, nell'ambito della Sagra di Persichello, presso il parco del Centro Ricreativo alle ore 21,00:

“Visioni Virali – fotografie e storie dai tempi del covid-19”, incontro con Giulia Barbieri, autrice del progetto fotografico, con letture e accompagnamento musicale a cura di Marta Cataldi (voce) e Jacopo Sgarzi (contrabbasso).

La mostra è visitabile dalle ore 10,00.

Come da tradizione, la sagra sarà allietata anche dal Luna Park in Piazza Vittime della Strada, le bancarelle presso il parco del Centro Ricreativo e la Pesca di beneficenza presso la Scuola Materna.

Salvo che per i minori di 12 anni, e le persone esenti, per accedere alle aree delle iniziative di intrattenimento sarà necessario essere in possesso della certificazione verde covid-19.

Tutte le iniziative si svolgeranno con modalità che garantiscano il distanziamento sociale dei partecipanti.

Si invitano quanti parteciperanno ad ogni evento a dotarsi di mascherina.