Musica e dibattiti a Ombrianello

Per la seconda serata della Festa de l'Unità di Crema al Podere Ombrianello il PD ha messo in programma un dibattito a cura di Agorà democratica e una serata di musica da ascolto, senza ballo, con Gino "The Voice".

Nel ristorante Cucina Popolare quest'anno sarà possibile gustare piatti popolari come in un'osteria di quelle di una volta: salamelle, grigliate, pizze... a prezzi popolari!

È possibile prenotare il tavolo al numero 353.4257373

Arcigola, come ad ogni edizione, offrirà agli ospiti un'esperienza culinaria emozionante e amichevole.

È gradita la prenotazione al numero 342 7145653

Ogni sera dibattiti e musica e non dimentichiamo lo spazio giochi per i bimbi!

L'ingresso sarà consentito solo dietro presentazione di Green Pass.