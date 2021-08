"Nessun Tour in Particolare" di N.A.I.P.

Venerdì 3 settembre torna Garden Fest con la sua terza edizione.

L'appuntamento con la musica dal vivo della nuova scena italiana sarà anche quest’anno alla Rotonda Giardini di Viadana (MN)

Il primo attesissimo show sarà l'inedito live di N.A.I.P. (acronimo di “Nessun artista in particolare”), polistrumentista finalista di X Factor 2020, che arriverà con il suo “Nessun Tour in Particolare”: un live che sarà come un’esplosione di istinto ed energia, ogni tipo di energia, ogni tipo di colore. Uno spettacolo violento e felice, intenso, intimo e puro, esposto all’errore e a qualsiasi cosa possa accadere di imprevisto.

Da non perdere assolutamente!

Ingresso gratuito.

Registrazione gratuita su EVENTBRITE valida per singolo posto a sedere in area CONCERTI FRONTE PALCO.

Programma Fest:

Pre e post concerti Dj set d'ascolto con @dumdumberries e @carlottasisti & @therealkevinspicy

Dalle ore 18:00: apertura aree ristoro cibo e bevande - Accesso libero

Dalle ore 18:30: apertura area Market in collaborazione con Half Wolf Vintage e Kaffeklubben Libreria e Vinili - Accesso libero

Dalle ore 19:15: Inizio live