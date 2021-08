Tutti in strada per la sagra 2

Sabato 4 e domenica 5 settembre torna Tutti in strada per la sagra!

Lungo via Roma e in piazza IV Novembre divertimento per tutti, per il gusto i ritrovarci di nuovo di persona, dopo un anno di stop forzato…ovviamente in sicurezza e nel rispetto della normativa Covid-19 vigente.

Ci saranno cibo, musica, lotteria, truccabimbi, mangiafuoco, magia e artisti di strada, acrobati e trampolieri, libri, yoga…e molto altro!

Tutti in strada per la sagra