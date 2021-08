Finalmente il Cinema Filo riapre!

Riprendendo la consueta programmazione cinematografica fatta di prime visioni di film d'essai, rassegne esclusive, tante promozioni, spettacoli dal vivo di teatro, danza ed i concerti! Per ricominciare ad emozionarci insieme...

Per partecipare agli spettacoli è necessario presentare il Green Pass.

Falling - Storia di un padre

Regia di Viggo Mortensen

Un film con Lance Henriksen, Viggo Mortensen, Terry Chen, Sverrir Gudnason, Hannah Gross

Drammatico, USA, 2020, durata 112 minuti

John vive con il suo partner Eric e la loro figlia adottiva Monica nel sud della California. Suo padre Willis è un contadino che appartiene a un'era e a un modello familiare molto più tradizionali di quelli del figlio. Quando Willis si reca a Los Angeles per un soggiorno a tempo indeterminato con la famiglia di John in cerca di un posto dove ritirarsi in vecchiaia, i loro due mondi molto diversi si scontrano...

Lo spettacolo sarà ripetuto domenica 29 e lunedì 30 alla stessa ora.

Biglietti

Intero - € 8,00

Ridotto Over 65 - € 6,50

Studenti - € 6,00