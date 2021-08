"Offanengo in Festa" è la manifestazione che si svolgerà nei giorni 18 e 19 Settembre nelle vie di Offanengo in sostituzione della tradizionale Fiera della Madonna del Pozzo, l'evento più importante del Settembre Offanenghese.

L’obiettivo è di valorizzare le aziende del territorio, i rinomati prodotti tipici italiani, l’artigianato, i prodotti biologici, offrendo un momento di gioia e spensieratezza a tutti i partecipanti.

Settori Espositivi:

Piazza Patrini

Sabato 18 dalle ore 10,00 alle ore 24,00

Domenica 19 dalle ore 9,30 alle ore 23,00

Stands del settore casa, servizi per la persona, stand istituzionali e spazi per la promozione di nuovi modelli automobilistici.

Per i più piccoli animazione di Leone Madagascar con Baby Dance e Truccabimbi.

Eventi collaterali organizzati dal Comitato Settembre Offanenghese:



Piazza Patrini

Sabato 18 - Chiesa di San Rocco - Ore 15,00 apertura mostra fotografica “Gruppo Fotografico Offanengo”



Dalle ore 21,00 "Off Night Zero" dimostrazioni palestre e scuole di ballo: Palestra Break Point, Mosaico Dance & Anto School, Le Class, Scarpetta Celeste, Charlie Brown Disco Music



Domenica 19

Ore 9,00 Gara ciclistica

Ore 14,00 Museo Della Civiltà Contadina : “La storia del Baco da Seta”

Dalle ore 21,00 Concerto Orchestra Fiati di Offanengo e Casalbuttano "Memorial Dosolino Capetti" Con la partecipazione straordinaria del Maestro Marco Pierobon

Via Conti di Offanengo e Via San Rocco

Sabato e domenica dalle ore 9,30 alle ore 20,00

Mercatini con prodotti tipici alimentari con degustazioni, artigianato/commercio, hobbisti e opere dell'ingegno.

Via Dante

Solo sabato dalle ore 10,00 alle ore 24,00 mercatini di commercio/artigianato

e laboratori creativi per bambini e adulti a offerta libera.

Per i più piccoli una divertentissima Corsa Dei Grilli Vintage Sabato dalle 10,00 alle 24,00 e Domenica dalle 16,00 alle 23,00.

Parco Comunale in via Dante

Sabato dalle ore 11,00 alle 24,00

Domenica dalle 11,00 alle 23,00

Ottimo e ricco street food con menù nazionali ed internazionali.

Il tutto sarà rallegrato da musicisti di strada & karaoke e laboratori per bambini.





Per ulteriori informazioni:

3356196576