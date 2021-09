Sabato 11 settembre 2021 Ore 20.30 Palazzo Zurla de Poli, via Tadini 2, Crema.

In caso di pioggia lo spettacolo avrà luogo presso Sala Pietro da Cemmo presso il Museo Civico

ONDA SU ONDA Spettacolo per bambini dedicato a Bottesini a cura di Teatroallosso.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: via email a comunicazione@associazionebottesini.com

In occasione dello spettacolo si raccoglieranno donazioni in favore di ABIO Crema – Associazione per il Bambino in Ospedale.

Controllo e verifica Green pass obbligatorio.