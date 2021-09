Caccia al tesoro per grandi e piccini nel centro di Crema, in cui si dovranno risolvere piccoli cruciverba, giochi e indovinelli inerenti acqua, aria, terra e fuoco pensate ed ideate da Aldo Spinelli, artista e giocologo di fama nazionale, per aggiudicarsi un simbolico premio finale.

CACCIA AL TESORO SULLE TRACCE DI ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO.

Partenza alle ore 16 dal cortiletto interno al Museo Civico di Crema e del Cremasco.

Partecipazione gratuita

Prenotazione obbligatoria whatsapp al numero 3496770185.

La manifestazione, nata dalla collaborazione tra il Franco Agostino Teatro Festival, I Mondi di Carta e il Caffè Letterario, vuole essere un modo semplice per ripartire nel segno del divertimento, come primo momento delle attività che I Mondi di Carta organizzeranno dal 2 ottobre per la loro nona edizione e che il franco Agostino teatro Festival riserva tra le sorprese dell’anno che sta per iniziare.