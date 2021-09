Presentazione del libro "Oltre la grande bellezza. Il lavoro nel patrimonio culturale italiano"

Sabato 11 settembre 2021, alle ore 17,30, nella sala conferenze della Libreria Cremasca, torna la rassegna dedicata agli storici dell’arte.

Il diciottesimo appuntamento di ‘Storici dell’arte in libreria’ non vedrà la presentazione di uno studio su un artista o un periodo storico, ma una ricerca sulla condizione dei lavoratori del settore cultura in Italia.

Verrà presentato infatti il libro "Oltre la grande bellezza. Il lavoro nel patrimonio culturale italiano", a cura di Leonardo Bison e Marina Minniti, Deriveapprodi, Roma 2021. Si tratta della prima pubblicazione autonoma realizzata dall’associazione ‘Mi riconosci? Sono un professionista dei beni culturali’.

Alla presentazione cremasca interverranno la storica dell’arte Lisa Basilico e l’archeologa Ester Lunardon, attiviste dell’associazione.

MODALITÀ DI ACCESSO

Nel rispetto delle normative anti Covid-19, per accedere alla sala conferenze è necessario esibire il certificato vaccinale (‘green pass’) e sottoporsi alla rilevazione della temperatura.

Per garantire il distanziamento, la capienza massima della sala è limitata a 22 persone. I posti a sedere sono numerati e assegnati dal personale che provvederà a registrare i dati delle persone per garantire la tracciabilità.

Una volta seduti è obbligatorio continuare a indossare la mascherina.