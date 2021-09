54^ Palio di Isola Dovarese

Torna il Palio di Isola Dovarese, ma soltanto per un pomeriggio.



La situazione attuale infatti, non permette ancora il consueto svolgimento della tradizionale rievocazione, tanto cara non solo agli abitanti dell'affascinante borgo, ma a tutti i cremonesi.

Nonostante le difficoltà del momento, gli organizzatori hanno fatto comunque il possibile per far rivivere almeno l’atmosfera rinascimentale attraverso gli spettacoli e nelle modalità concesse.

Ecco tutte le informazioni per partecipare!



Programma della giornata

Ore 14:30 apertura delle casse

Ore 17:00 inizio del Palio delle Contrade

Presentazione delle quattro Contrade con i cortei storici.

Danze, sbandieratori e spettacoli di tamburi ci accompagneranno fino ai tre giochi: corsa del gallo, corsa sui trampoli e il Magher.

Ore 19:00 Premiazione dei giocatori e della Contrada vincitrice della 54^ edizione.



Info & prenotazioni

L’accesso alla manifestazione sarà consentito ad un massimo di 1.000 persone, pertanto per assistere all’evento è necessario prenotarsi, entro domenica 5 settembre 2021,scrivendo una mail a prolocoisoladovarese@gmail.com ed indicando NOME e COGNOME dei partecipanti, fino ad esaurimento posti.



Vi invitiamo a non presentarvi senza prenotazione.



Ricordiamo che, in ottemperanza al Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, per poter assistere al Palio sarà obbligatorio esibire alle casse, prima dell’ingresso, la certificazione verde (Green Pass) Covid-19 o aver effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).



I bambini sotto i 12 anni non sono tenuti a presentare Green Pass, ma devono essere indicati in fase di prenotazione.



Ingressi e casse

Ai lati di Piazza Matteotti:

in Via Roma (contrada Le Gerre – colore blu)

e in Largo della Vittoria (contrada San Giuseppe – colore verde).

Non sarà consentito l’ingresso da Via Garibaldi.



Prezzi

5€

Ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni e persone diversamente abili.