Blues under the sky Primo appuntamento con Vince Vallicelli feat Stefania Martin

Blues Under the Sky, il primo dei due appuntamenti del festival "Plays the Blues" che si terranno nei chiostri del Teatro San Domenico di Crema, vede protagonista con la sua bellissima voce la vocalist Stefania Martin insieme ad una straordinaria Band di forte rilievo per il panorama Blues italiano e non solo, guidata dal grande Vince Vallicelli, batterista eclettico, punto di riferimento in questo genere, premiato come Miglior Batterista Blues italiano nel 2002.

Blues under the sky

Vince Vallicelli feat Stefania Martin

Chiostri del San Domenico

Sabato 18 settembre - Ore 21

Biglietti Euro 15

Il festival nasce con la volontà di creare a Crema una nuova rassegna dedicata al Blues e alle sue contaminazioni. Il cartellone vede la presenza di artisti di caratura internazionale, il tutto racchiuso in poco più di 24h. Una scelta, questa, per sensibilizzare il pubblico e portare visibilità a questa splendida città e agli spazi che offre.

BIGLIETTI DISPONIBILI ONLINE SUL SITO www.teatrosandomenico.com

info@teatrosandomenico.com

Tel. 0373.85418