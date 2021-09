Secondo e ultimo concerto del festival "Play the Blues" nei chiostri del San Domenico. Per Blues under the sky questa volta sotto le stelle si potrà ascoltare la grinta e la voce blues del chitarrista e cantante Dan Mudd che presenterà anche il suo nuovo disco BIG GUN, un bellissimo album contenente 11 inediti e registrato a Minneapolis (USA) da JASON MCGLONE e prodotto da MICHAEL BAKER, Batterista e Direttore Musicale di Whitney Houston. Molti ospiti internazionali in questo album ricco di sfumature nelle quali si può percepire la forte personalità e la grande caratura artistica di Dan.

Blues under the sky

Dan Mudd

Chiostri del San Domenico

Domenica 19 settembre - Ore 21

Biglietti Euro 15

Il festival nasce con la volontà di creare a Crema una nuova rassegna dedicata al Blues e alle sue contaminazioni. Il cartellone vede la presenza di artisti di caratura internazionale, il tutto racchiuso in poco più di 24h. Una scelta, questa, per sensibilizzare il pubblico e portare visibilità a questa splendida città e agli spazi che offre.

BIGLIETTI DISPONIBILI ONLINE SUL SITO www.teatrosandomenico.com

info@teatrosandomenico.com

Tel. 0373.85418