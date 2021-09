Dj set con CHOURMO all'Antica Osteria del Fico

CHOURMO all'Antica Osteria del Fico

Giulio Pecci è nato nel 1996 a Roma, dove vive. Ha una laurea in lettere, scrive di musica e cultura per Il Tascabile, Esquire, Rolling Stone, Dude Mag e altri. Organizza la rassegna mensile Quadraro in Jazz, è uno dei due fondatori del progetto culturale Asiko ed è resident su Radio Raheem. Come Chourmo è dj e musicista: le sue selezioni viaggiano nell'universo della black music contemporanea, partendo dal jazz per arrivare all'elettronica, l'hip-hop, l'afrobeat e tanto altro ancora - cercando di seguire le linee della diaspora africana.

Dj set con CHOURMO

Antica Osteria del Fico

Ore 21.30

****

Per info e prenotazioni 392 2677329

Info@ilmiofico.it