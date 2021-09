Live di ARYA + Selene Ice

Questa città non ha più pareti:

nei patrimoni storici della città

risuona la musica

Domenica 26 settembre la terza data della nuova rassegna musicale raggiunge Palazzo Mina Bolzesi e ospiterà ARYA, autrice, cantante e interprete italo-venezuelana;

Nuova voce della black music italiana, il suo "Peace Of Mind" uscito nel 2021 ha convinto tutti.

Nel 2021 esce il suo primo ep solista, e viene selezionata da Italia Music Export per rappresentare l'Italia al New Skool Rules 2021, showcase festival olandese dedicato alla musica urban.

In apertura la giovanissima cremonese Selene Ice.

Cantautrice italo-lituana che spazia dal pop all'elettronica più spinta; i testi trattano delle sue esperienze di vita, usando la musica come valvola di sfogo.

Ha all'attivo 2 singoli e diversi inediti in uscita.



Anche in questa occasione, alle ore 19,30, prima del concerto, sarà possibile accedere alla visita guidata a Palazzo Mina Bolzesi.

La rassegna nasce dalla collaborazione tra il Centro Musica il Cascinetto, gestito dal Circolo Arcipelago, il Comune di Cremona e la delegazione FAI cittadina.

L’obbiettivo di questa nuova iniziativa è promuovere la conoscenza di alcuni luoghi storici della città da parte dei cittadini, soprattutto i più giovani, attraverso performance musicali di artisti nazionali e di musicisti locali.

L'EVENTO è GRATUITO, sia la visita guidata che il concerto.

SI ACCEDE SOLO CON GREEN PASS nel rispetto della normativa vigente.

OCCORE PRENOTARE: i posti della visita e del concerto sono limitati!

Per prenotare cliccate qua!

Potrete prenotare il biglietto comprensivo di visita e concerto ma anche il biglietto solo per il concerto: entrambe le opzioni sono gratuite!

Ancora dubbi? Potete scrivere a info@circoloarcipelago.org

visitare il sito o chiamare il 366 196 0679, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:15 alle 12:45 e dalle 14:30 alle 18:00.