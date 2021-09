Donna Maria Teresa e il giovane Amadeus, ospiti eccezionali è il titolo del concerto proposto per il terzo appuntamento di Ricerca d’Ascolto, rassegna proposta dall’Associazione Paola Manfredini in collaborazione con il Comune di Cremona, che si terrà mercoledì 8 settembre presso il Museo Archeologico. In programma due concerti per fortepiano ed archi ad opera di Maria Teresa Agnesi e Wolfgang Amadeus Mozart, presentati nella versione cameristica per quartetto, con Eleonora Carapella in veste di solista, Maurizio Cadossi e Claudia Combs ai violini, Massimo Percivaldi alla viola e Leonardo Preitano al violoncello. Ad affiancare le esecuzioni, alcune letture a cura di Beppe Arena che faranno luce sulla figura della musicista e sull’incontro avvenuto tra i due compositori, Agnesi e Mozart, in occasione della festa milanese organizzata in onore di un giovanissimo Amadeus. L’appuntamento è per mercoledì 8 settembre, alle ore 21, al Museo Archeologico di Cremona, con ingresso a partire dalle ore 20.40 per favorire i controlli relativi al green pass e prenotazione obbligatoria per numero limitato di posti.