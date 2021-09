Giovedì 16 Settembre alle ore 20:30, Fondazione Castello di Padernello:



secondo appuntamento con l'"Uomo in Viaggio".

"L’aria della libertà - L’Italia di Piero Calamandrei" di Nino Criscenti e Tomaso Montanari



con

Tomaso Montanari, scrittore e storico dell’arte

Luca Cipriano, clarinetto

Francesco Peverini, violino

Valeriano Taddeo, violoncello

Marco Scolastra, pianoforte



Musiche di

Casella, Castelnuovo-Tedesco, Hindemith,

Messiaen, Šostakovič, Stravinskij



Sulla scena, lo scrittore e storico dell’arte Tomaso Montanari, un quartetto musicale e, sullo schermo, le immagini dell'album fotografico di Piero Calamandrei, uno dei Padri della nostra Costituzione.



Una serata all'insegna della Storia, della Musica e delle Emozioni, una serata evocativa dove quell’aria della libertà può permetterci di respirare ancora, di immaginare un futuro diverso, un futuro semplicemente e profondamente umano.

È obbligatorio essere muniti della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass), in formato digitale oppure cartaceo; in mancanza di tale documento, non sarà consentita la partecipazione all'evento.

È obbligatorio essere muniti di mascherina.