Una festa per la città con incontri, concerti, visite guidate dall’alba sino al tramonto per celebrare lo strumento principe della musica mondiale e parlare di lui: il Violino.

Prende vita dalla sinergia tra l’Amministrazione Comunale, il Teatro Ponchielli, il Museo del Violino, l’Istituto Superiore di Studi Musicali “C. Monteverdi” e l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Stradivari”, la prima edizione della Festa del Violino, che coinvolgerà con molteplici eventi tutta la città sabato 18 settembre.

La prima edizione della Festa del Violino è dedicata alla Libertà. Il Violino come strumento musicale, ma anche come veicolo di diffusione e di conoscenza della cultura e della musica e simbolo di culture popolari.

Il Violino nei secoli ha creato identità ed è stato veicolo di riscatto personale, sociale antropologico. Sarà un viaggio fatto di musica e di libertà, lungo un giorno, alla scoperta del Violino nelle culture e nella storia del mondo.

Ospite del concerto finale al Teatro Ponchielli alle ore 20.00 il violinista russo Ilya Gringolts, accompagnato al pianoforte da Peter Laul.

Ecco il programma della giornata:

ore 7.00 / Piazza del Comune (Bertazzola) - VIOLINO ALL’ALBA Davide Facchini, violino, N. Paganini, Cantabile

J. S. Bach, Gavotta en Rondò, Bourrée e Gigue dalla partita n° 3 -ingresso gratuito



ore 10.00 / Museo Civico Ala Ponzone DAL VIOLINO SOLO AL QUARTETTO Jessica Siciliano, violino - F. Kreisler, Recitativo e Scherzo Op. 6 per violino solo Davide Facchini, violino J. S. Bach, Gavotta en Rondò, Bourrée e Gigue dalla partita n° 3 Duo Jessica Siciliano & Alessandro Faraci J. M. Leclair, Sonata per due violini op. 3 n. 5 H. Wieniawsky, Capriccio per due violini op. 18 n. 1

Quartetto di violini

Jessica Siciliano, Xinyu Chang, Elisa Monetto, Anna Peano

J. P. Telemann, Concerto per 4 violini in Re maggiore

M. A. Schmid, Solis Ortus per 4 violini

ingresso gratuito



ore 12.00 / Auditorium Giovanni Arvedi

AUDIZIONE STRAORDINARIA

VIOLINO ANTONIO STRADIVARI VESUVIO 1727C E VIOLINO

DELL’ORQUESTA DE INSTRUMENTOS RECICLADOS DE CATEURA

Lena Yokoyama

Presentazione a cura del M° Fausto Cacciatori, conservatore delle collezioni MdV

posto unico €8

ore 17.00 / Museo Civico Ala Ponzone

Leonardo Pellegrini, violino

N. Paganini, Capriccio n. 5



Duo Lara Celeghin & Leonardo Pellegrini

S. Prokofiev, Sonata per due violini

C. A. De Beriot, Duo Concertante n. 3



Quartetto di violini

Jessica Siciliano, Xinyu Chang, Elisa Monetto, Anna Peano

M. A. Schmid, Solis Ortus per 4 violini

ingresso gratuito



ore 19.15 / Piazza del Comune (Bertazzola)

VIOLINO AL TRAMONTO

Stefan Stancic, violino

J. S. Bach, Preludio, Gavotta e Rondò dalla Partita n. 3

N. Paganini, Capricci n. 20 e 22

ingresso gratuito



ore 20.00 / Teatro A. Ponchielli

ILYA GRINGOLTS, violino & PETER LAUL, pianoforte

Sonata per violino e pianoforte n. 9 in la maggiore, op. 47 “a Kreutzer”

di L. van Beethoven

I. Stravinsky, Divertimento per violino e pianoforte

N. Paganini, “La Campanella” per violino e pianoforte

Biglietti: platea / palchi €25,00 - galleria €20,00 - loggione €15,00

VISITE GUIDATE

Dalle 9.00 alle 12.00 / Palazzo Pallavicino Ariguzzi (via Colletta 5)

Visita ai laboratori e al museo della Scuola Internazionale di Liuteria “A. Stradivari”

ingresso gratuito



ore 11.00 / Teatro A. Ponchielli

Visita guidata al Teatro - ingresso gratuito con prenotazione (tel. 0372/022012)



ore 16.00 / Museo del Violino Visita guidata alla mostra “I Violini di Vivaldi e le Figlie di Choro” e alle Collezioni di liuteria storica e contemporanea. A cura del M° Fausto Cacciatori, conservatore delle collezioni MdV.

Biglietto: €12,00 / prenotazione obbligatoria