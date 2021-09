Performance dal vivo di Geremia Cerri

Ritorna la rassegna “Il Fico degli Artisti” presso l’Antica Osteria del Fico, a cura di Donatella Migliore. Martedì 14 settembre sarà la volta dell’acquarellista Geremia Cerri che, durante l’intervista, parlerà della sua arte e illustrerà, con una performance dal vivo, le fasi salienti del suo lavoro. Il pubblico avrà così la possibilità di vedere da vicino come nasce e si realizza un acquarello e chi vorrà potrà rivolgere domande anche tecniche all’artista che in passato ha tenuto molti workshop in diverse parti d’Italia proprio sulla difficile tecnica dell’acquerello. Geremia Cerri, però, lavora anche con la tecnica ad olio dove sta ottenendo risultati eccellenti e vanta un passato da chitarrista. La musica non lo ha mai abbandonato, anzi, a detta dello stesso Cerri, la musica è stata ed è fondamentale guida del suo lavoro artistico attuale. E’ di pochi mesi fa la notizia di un’importante commissione, da parte del comandante di vascello della nave Amerigo Vespucci, di raffigurare in un acquerello lo storico veliero; a maggio il lavoro è stato consegnato e collocato personalmente dall’artista sulla nave: una grande soddisfazione per Geremia Cerri e un riconoscimento meritato alla sua creatività e alla sua tecnica ormai di altissimo livello. Di tutto questo si parlerà nel dehors dell’Antica Osteria del Fico martedì 14 settembre a partire dalle ore 21. E’ obbligatoria la prenotazione.