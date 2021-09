Domenica 19 settembre, ore 9.30, piazza Stradivari

Beega cycling tour, in collaborazione con La Cicloturista Cremonese, propone una Caccia al tesoro in bicicletta in occasione del Gravel days

Lungo il percorso ciclabile, da Cremona a Pozzaglio, sono previste quattro tappe con giochi ed enigmi da decifrare.

La prima tappa sarà al Casale Carrobbio per una leggera colazione (compresa nel prezzo), la sosta a fine mattina per il pranzo sarà invece all'aperto (pranzo al sacco non incluso).

A Pozzaglio, arrivo previsto intorno alle 16, i bambini e i ragazzi si cimenteranno nell’ultima prova di orienteering per ottenere l’indizio finale e scoprire il tesoro. In seguito si ripartirà per tornare a Cremona.

Partenza: ore 9,30 Piazza Stradivari (angolo bar Flora).

Rientro ore 17 circa.

25km totali sull’anello da Cremona a Pozzaglio e ritorno.

Prenotazione obbligatoria tramite email tour@beega.it o acquisto al link incremona.

Se non si raggiungesse il numero minimo di persone necessarie per fare partire il tour, sarete avvisati con 24h di anticipo rispetto alla data.

Obbligatorio indossare il caschetto, è possibile noleggiarlo a 3€ per l’intera giornata.

Tour all’aperto, green pass non necessario.

Adulto 15€ - bambini (5 - 12 anni) 13€ - (0 – 5 anni) 8€

La quota comprende: mappa del tesoro per ogni bambini iscritto, colazione al Carrobbio (per gli adulti crostata di marmellata, macedonia di frutta, limonata fatta in casa; per i bambini 5 – 12 anni crostata e succo di frutta; bambini 0 – 5 anni non prevista ma acquistabile in loco), un accompagnatore per tutto il percorso, assicurazione.