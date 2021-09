Presentazione del libro di Pier Luigi Maccalli “Catene di libertà. I miei due anni di prigionia nel Sahel” . Modera l'incontro Beppe Severgnini.

“Anche in catene ero missionario”, così afferma Padre Gigi Maccalli durante una prigionia durata per ben due anni, incatenato e privato di ogni libertà e dignità. Le catene di cui parla Padre Gigi nel suo libro sono catene vere, concrete, che lui certo non può spezzare, ma anche catene che si possono sciogliere, e che lui ha sciolto, attraverso la fede profonda che l’ha portato a dedicarsi per decenni alla sua missione in Africa, dedicandosi non solo alla evangelizzazione ma anche all’aiuto concreto di popolazioni che hanno trovato in lui una consolazione.

“In mezzo al nulla, senza punti di riferimento” racconta Padre Gigi, “mi sono sentito perduto, ho chiesto al Signore ‘Dove sei?’. Mi sono arrabbiato con Dio, ma sentivo che Lui era con me”, ecco dove trova la sua libertà, la libertà di rimanere fedele alla sua fede, alla sua missione e trovando in questa profonda fede un luogo di libertà, la sola libertà che un credente possiede, quella dello spirito.

Nel libro Padre Gigi racconta i passaggi della sua prigionia, il dolore, lo smarrimento, anche i cedimenti inevitabili, le catene appunto, per ritrovare però un significato profondo in tutto questo, un significato più alto rispetto a quello della vita terrena, un significato che è una profonda testimonianza di fede.

In caso di maltempo l’evento si terrà nella palestra polifunzionale del Centro sportivo “Foschi”.

L’iniziativa si svolgerà rispettando le disposizioni ministeriali e regionali in vigore, compresi i successivi aggiornamenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-COV-2