"AutoBiografia di un Sogno", l'ultimo libro del cremonese Riccardo Cavaliere edito da Albatros, verrà presentato martedì 21 alle ore 19,30 nel bellissimo Cortile Federico II.

Serena Lampugnani presenterà l'evento con accompagnamento musicale organizzato dalla libreria "Feltrinelli".

Durante l'incontro sarà anche presentato il progetto attuato con l'associazione AMO

Riccardo Cavaliere nasce a Cremona nell’aprile del 1985. La passione per la letteratura lo accompagna dalla più tenera età, quando si immerge nelle letture fantastiche di autori noti quali: Roald Dahl, Tolkien, Lewis e l’attualissimo George R.R. Martin. All’età di undici anni dà vita alle prime produzioni poetiche, di ispirazione prettamente ermetica, ungarettiana. L’evoluzione verso la narrativa si manifesta durante gli studi liceali, con la scoperta di pilastri della narrativa italiana contemporanea quali Italo Calvino e Dino Buzzati e dopo aver esplorato alcuni dei grandi classici della letteratura tedesca e russa, come le opere di Mann e Dostoevskij. Nel 2005 si iscrive all’Università degli studi di Parma dove seguirà il corso in Comunicazione letteraria moderna e contemporanea, approfondendo la conoscenza di autori visionari e creativi come Dino Campana. Passa un anno della propria vita in Nuova Zelanda e, dal 2011, lavora come Educatore Professionale Socio-Pedagogico. Nel 2014 esordisce con la pubblicazione di una raccolta di poesie e racconti lunghi, intitolata: Morale della favola. Nel dicembre 2017 ottiene un riconoscimento dalla rivista artistica internazionale Colloquy, della Monash University di Melbourne, che pubblica la traduzione in lingua inglese dell’estratto: Il piccolo regista Mr. Cuore. Scrittore, educatore, ma soprattutto marito, papà e amante della vita.