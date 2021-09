Domenica 19 settembre alle ore 17.00 al Lord Caffé di corso Garibaldi

Davide Bregola dialoga con Roberto Barbolini in occasione della presentazione del suo ultimo libro.

"Pesca al cantautore in Emilia" è un libro di formazione, o di deformazione, scandito da narrazioni di diverso respiro, dal racconto lungo al breve frammento, che tramite personaggi e situazioni ricorrenti disegna il ritratto ironico e dolente d'una "generazione di sconvolti" perduti fra le nebbie della provincia e l'incipiente globalizzazione. La colonna sonora affonda nell'era beata dei dischi in vinile: dai Beatles ai Nomadi, dagli Stones all'Equipe 84 e ritorno. Barbolini insegue i suoi eroi fino al nostro disilluso presente, in cui i miti che li animavano si sono trasformati in feticci. Ma vale davvero la pena d'imbarcarsi con lui a pesca di cantautori sul delta del Grande Fiume, all'insegna d'un "grottesco padano" di sarcastica vitalità.

Evento su prenotazione

Libreria del Convegno 0372 32234

Lord Caffè 0372 30616