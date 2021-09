TEEN’S WORLD… TEATRO ESPRESSO! Un laboratorio di teatro per adolescenti promosso dal Consultorio Insieme

Hai un figlio o una figlia a cui piace il teatro e che vorrebbe vivere un’esperienza di gruppo positiva? Allora questo laboratorio può esserti utile!

Dal 2018 il Consultorio Diocesano Insieme per la Famiglia di Crema promuove laboratori creativi per adolescenti (14-19 anni), poiché sperimentando nuovi linguaggi artistico-espressivi, i ragazzi possano intessere buone relazioni tra pari. In adolescenza è infatti fondamentale sentirsi parte di un gruppo e costruire dei legami con i coetanei, ogni ragazzo costruisce in questo modo la propria identità e i propri valori.

Con questi obiettivi il 14 ottobre partirà la seconda edizione del laboratorio Teatro Espresso, che si terrà presso la nuova sede del Consultorio in via Carlo Urbino 23 il giovedi, dalle 17.30 alle 19.30. Gli incontri, 10 in tutto, saranno condotti da due professionisti: l’insegnante di teatro Cristian Raglio e la dott.ssa Paola Vailati, psicologa. Il percorso offrirà ai partecipanti divertenti ed efficaci tecniche teatrali all’interno di un contesto di gruppo positivo e valorizzante per ognuno. Verranno proposti giochi individuali e di gruppo, esercizi di gestione dello spazio, si lavorerà con la gestualità, l’espressività, la mimica e la voce, nel rispetto di tutte le vigenti norme igienico-sanitarie.

Per conoscere gli operatori ed avere maggiori informazioni è possibile partecipare all’incontro di presentazione sabato 25 settembre presso la nuova sede del Consultorio in via Carlo Urbino 23 alle ore 14.30, oppure chiamare il numero 3479016129 (dott.ssa Paola Vailati). Le iscrizioni sono aperte fino al 2 ottobre: i posti disponibili sono a numero chiuso. (Testo di Equipe Adolescenti, Consultorio familiare diocesano Insieme).