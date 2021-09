Aperitivo con i Beatles al Mercato Austroungarico

Ritornano gli aperitivi musicali organizzati dall’istituto musicale Folcioni in collaborazione con il Laboratorio Vero Amore presso l’ex mercato Austroungarico alle ore 19:00

Per l'appuntamento di giovedì 23, allievi, ex allievi ed insegnanti si alterneranno sul palco proponendo il repertorio dei "Fab four".

Si consiglia la prenotazione dei tavoli: 0373.259625