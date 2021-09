Mercoledì 22 settembre alle ore 20.30

Tenco Conte - Non solo un anagramma

Cosa hanno in comune due geni della musica come Luigi Tenco e Paolo Conte? Solo le lettere dei loro cognomi che sono l’uno l’anagramma dell’altro?

Certo qualcosa in più che non quelle cinque lettere che diversamente mescolate li fanno riconoscere, seppur con stili diversi, due innovatori.

L’uno, studente di scienze politiche, morto giovanissimo, fu una voce unica, quasi “dissonante” nei rutilanti e favolosi (sarà così?) anni ’60. L’altro, abbandonata la professione forense, nacque musicalmente nel 1976 al Club Tenco, iniziando la sua carriera da esploratore di percorsi musicali inimmaginabili per la musica italiana.

A Luciano Bertoli (voce e narrazione) in trio con Roberto La Fauci (voce e chitarra) e Davide Bonetti (fisarmonica) il compito di restituirci storie e capolavori dei due artisti.

Biglietti: € 12

