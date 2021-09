Concerto dell'Ensemble vocale Il Continuo

Con il Concerto che vedrà interpreti l'Ensemble vocale "Il Continuo" diretto da Isidoro Gusberti ed il Soprano Donata Zaghis venerdì prossimo 24 Settembre alle ore 21 nella Chiesa Parrocchiale di Persico, si chiuderà la prima Rassegna Estiva" Sulle ali della Grande Musica" e che ha coinvolto in serate e incontri musicali iniziati il 6 Luglio scorso, Chiese della città e della Provincia. Una Rassegna che, per la partecipazione e l'interesse suscitati, sta lasciando spazio ad un'ulteriore stagione autunnale e invernale che avrà inizio nel mese di Ottobre. Il programma del Concerto di venerdì prossimo sarà costituito da un'Antologia di pagine gregoriane oltre che da mottetti sacri rinascimentali e barocchi. Precisamente verranno eseguiti in gregoriano le Antifone mariane '"Alma Redemptoris Mater" e "Beatam me dicent" mentre dalla Missa XVIII "Pro Defunctis", il "Requiem aeternam", il "Kyrie eléison" e la Sequenza "Dies irae", una delle melodie più suggestive di tutto il repertorio gregoriano e fonte di ispirazione per numerosi musicisti che,da questa,hanno tratto idee per le loro opere. A seguire il Soprano Donata Zaghis eseguirà il celebre "Pianto della Madonna", un capolavoro di rara intensità mistica ed espressiva che Claudio Monteverdi scrisse traendo spunto dall'"incipit" del suo "Lamento d'Arianna",quasì a voler manifestare quanto la sofferenza sia essa divina che umana possano essere congiunte in uno stesso dolore. Nel programma figurerà anche il "Magnificat" di Franchino Gaffurio,un compositore che "Il Continuo" sta contribuendo a rivalutare poichè, pur essendo riconosciuto dalla Storia della Musica come uno fra i teorici più importanti del Rinascimento ed anche per essere stato alla Corte di Lodovico il Moro oltre che maestro di Cappella del Duomo di Milano, poco si sa di lui in questa veste, tantomeno quale autore di pagine corali di non poca rilevanza.Chiuderà il Concerto l'esecuzione del "Kyrie eléison", del "Sanctus" e dell'"Agnus Dei" della Messa a quattro voci di Paolo Domenico Cima,uno fra i più raffinati polifonisti della fine del seicento. L'ingresso al Concerto sarà libero e gratuito. Al fine di agevolare l'osservanza delle disposizioni antiCovid, è consigliata la prenotazione posti allo 0372/432096.