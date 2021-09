Cremona Mondomusica è il più grande e importante marketplace mondiale per la liuteria di alta gamma. Qui si incontrano i migliori liutai e distributori del mondo, insieme con i più qualificati produttori e commercianti di accessori ed edizioni musicali.

Questo è il posto giusto per scoprire, provare e comprare lo strumento perfetto, e per i produttori che vogliono incontrare un pubblico internazionale selezionato.

Le iniziative di Cremona Musica saranno, come di consueto, numerose e d’alto livello e vedranno la realizzazione di contest, performance, presentazioni, concerti e mostre presso gli spazi del quartiere fieristico e le prestigiose location cittadine per coinvolgere così un variegato pubblico di appassionati e fornendo importanti vetrine alle aziende coinvolte.

Cremona Musica si rivolge a un pubblico molto eterogeneo fatto di musicisti professionisti e amatoriali, costruttori di strumenti e accessori, rivenditori, editori musicali, insegnanti e studenti, accademie di musica e conservatori, investitori in strumenti di pregio, direttori artistici di teatri e sale da concerto: interessi diversi ma con molti punti di contatto. Cremona Musica è un luogo in cui professionalità e passioni si incontrano e fanno nascere collaborazioni nuove così come occasioni di business.

Cremona Musica è una grande fiera ma anche un luogo di incontro, formazione, specializzazione, spettacolo e performance aperto all’intera comunità di amanti delle sette note. Tutti gli eventi sono studiati insieme ai nostri artistic advisor per creare occasioni di interesse per le diverse professionalità legate al mondo degli strumenti musicali e della grande musica, così come del semplice appassionato.