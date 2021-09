Il 2021 è l’anno del Bicentenario della nascita del contrabbassista Giovanni Bottesini, ricorrenza che Crema si è preparata a celebrare e festeggiare promuovendo e sostenendo una programmazione strutturata e ricca di appuntamenti per esaltare questa talentuosa figura e la tradizione musicale cremasca in Italia e all’estero.

Lunedì 27 settembre alle ore 21.00 il Comune di Crema propone un evento per cogliere e raccontare il periodo cubano del contrabbassista cremasco con una serata evento condotta dal Maestro Davide Botto.

Bottesini a Cuba

Parole immagini e musiche

Giovanni Bottesini musicista e viaggiatore.

Il periodo cubano

Davide Botto – relatore e contrabbasso

Tomoka Osakabe – violino

Lilly Franzolin – pianoforte

Greenpass obbligatorio.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Parole, immagini e musiche per celebrare il tema del viaggio: centrale nella vita di Bottesini.

Un viaggio non tanto e non solo fisico, quanto piuttosto un viaggio musicale. Bottesini fece infatti viaggiare le proprie composizioni in tutto il mondo e, altrettanto permise di viaggiare alle alle musiche di molti celebri compositori europei, trascrivendole, trasformandole e ridefinendole in modo nuovo, come avvenne con Chopin, Gounod e Bach.

Il Maestro Davide Botto con immagini e parole accompagnato dalle note del suo contrabbasso, dal violino di Tomoka Osakabe e da Lilly Franzolin al pianoforte approfondirà la figura di Bottesini: uno dei musicisti più cosmopoliti dell’ottocento sia perché fu grande viaggiatore sia per la vastità di riferimenti della sua cultura musicale.

“Nell’anno del bicentenario il lavoro ‘in rete’ fra Comune, Associazione Giovanni Bottesini e Fondazione San Domenico, con la preziosa attività promozionale anche dell’InfoPoint Proloco Crema, si impreziosisce di tanti contributi e proposte messi in campo per una celebrazione a tutto tondo del nostro geniale concittadino”, commenta la sindaca di Crema, Stefania Bonaldi.

“Così dopo la recente presentazione da parte della Associazione del volume di Aldo Salvagno, che conferisce lo spessore che merita al Paganini del Contrabbasso, e la rassegna Bottesini reloaded, a cura del San Domenico, che ci apre alle sperimentazioni e contaminazioni bottesiniane sul Jazz, una proposta del nostro Comune che intende approfondire il rapporto fra Bottesini e Cuba. Molto ricca l’esperienza di Giovanni Bottesini nel fulgore dell’epoca nella capitale cubana, ma significativo anche il legame della nostra città con Cuba, alla luce del recente legame di solidarietà ed amicizia creatosi nell’emergenza pandemica. Siamo quindi orgogliosi di affidare al M° Davide Botto, cultore raffinato di Bottesini e amico della nostra città, una lezione su Bottesini a Cuba in cui parole e musica si completeranno per offrirci ancora una volta suggestioni preziose ed uniche riguardo a questa straordinaria figura”.

Sala Pietro da Cemmo, Piazzetta Winifred Terni de’ Gregory 5