Sabato

9 ottobre

ore 21

ABELE NON ODIA CAINO

spettacolo di

Paolo Ascagni



INGRESSO LIBERO con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.



“...tutti gli uomini uccidono ciò che amano…

Ascoltate quel che dico: alcuni lo fanno con uno sguardo amaro, altri con una parola lusinghiera; il codardo lo fa con un bacio, l’audace con un’arma.

E tutto diventa polvere, nella macchina perfetta dell’Umanità.””



Con:

ClaudioTorelli e Danio Belloni



Regia:

Francesca Rizzi



Centro Culturale Next

via Cadolini 20, Cremona



info e prenotazioni:

mail: info.progettonext@gmail.com

Telefono e Whatsapp:

3381278776 - 3333596529 - 3332341591

APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA

"RIFLESSI"

Stagione Teatrale 2021

Centro Culturale Next

da Settembre a Dicembre con ingresso libero

e prenotazione obbligatoria



- Presentazione e verifica del "green pass" e di un documento d'identità.

- Posti a sedere preassegnati, con distanziamento tra le persone di almeno un metro.

- Accessi contingentati, per un massimo del 50% della capienza.

- Misurazione preventiva della temperatura corporea.

- Disinfettazione delle mani, con gel igenizzante.

- Utilizzo costante della mascherina di protezione.

- Mantenimento, in ogni caso ed in ogni zona, della distanza di un metro tra le persone.

- Nel corso delle performance, distanza degli attori dal pubblico di almeno due metri.