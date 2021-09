LA NOTTE DELLA

BEAT GENERATION

Sabato 9 ottobre, ore 21.00

Teatro San Domenico - CREMA



ROBERTO TIRANTI

(cantante La storia dei NEW TROLLS)

feat POWER AND BEYOND PROJECT



La Notte della BEAT GENERATION, un viaggio nella musica Beat italiana”.

La musica beat in Italia, chiamata anche Bitt, fu un genere della musica popular e un movimento giovanile diffusosi in Italia durante gli anni sessanta, che vide diversi periodi di revival nei decenni successivi.

La musica beat si diffuse in Italia già dal 1963, divenendo popolare in seguito alla British invasion che spinse molti giovani a formare nuovi complessi musicali. Frequentemente negli anni ’60 con l’avvento della beat e del pop inglese, gruppi, solisti, produttori ed etichette discografiche, hanno guardato oltre Manica.

Il fenomeno delle «cover» “a new performance or Recording of a previously recorded, commercially released (or unreleased) song, by some- one other Than the original artist or composer”, cioè una nuova esecuzione o registrazione di una canzone. Precedentemente registrata e distribuita sul mercato (o non distribuita), da parte di qualcuno che non è l’interprete originale o il compositore) è stato particolarmente diffuso negli anni Sessanta e ha avuto risultati spesso molto positivi: ha favorito un rapido cambio di suoni e stili musicali in Italia, contribuendo al lancio e alla popolarità di artisti Giovani grazie a un repertorio che aveva già dalla sua i risultati di vendite nei Paesi d'origine, Gran Bretagna e Stati Uniti.

La cover in Italia è un fattore trasversale che accompagna la musica italiana, basti pensare come le canzoni di maggiore successo di quegli anni, equipe 84, i Dik Dik, Caterina Caselli, Nomadi, lo stesso Celentano, siano in realtà dei rifacimenti, degli adattamenti di brani presi in prestito da altri gruppi. Brani celebri, come Pregherò (Stand by me), tutto nero (paint it black), sognando california (california dreaming), ho difeso il mio amore (night in white satin), l’ora dell’amore (Homebourg), Bang Bang, questo viaggio in musica ripercorre i più celebri successi che hanno reso quegli anni un periodo di grande fervore ed indelebile nei ricordi di intere generazioni

Per informazioni:

www.teatrosandomenico.com

info@teatrosandomenico.com

Tel. 0373.85418

*****

Lo spettacolo fa parte della Stagione Teatrale PER RIPARTIRE, composta da 3 serate dedicate alla musica, al teatro ma soprattutto improntate alla leggerezza: LA NOTTE DELLA BEAT GENERATION (€ 15,00), OBLIVION RHAPSODY (€ 22,00) E ApPUNTIG. (€ 20,00)

Tre spettacoli inseriti in un carnet di abbonamento RIPARTENZA al prezzo di € 45,00

Gli abbonati che sottoscrivono l’abbonamento RIPARTENZA (posti a scelta) avranno diritto a:

PRELAZIONE con riconferma del proprio posto sull’acquisto dei successivi abbonamenti della stagione 2021/2022. Per questa prossima stagione infatti stiamo prevedendo la possibilità di sottoscrivere abbonamenti trimestrali;

Per questa prossima stagione infatti stiamo prevedendo la possibilità di sottoscrivere abbonamenti trimestrali; Iscrizione in automatico alla categoria SOCI PARTECIPANTI della Fondazione che dà diritto a partecipare all’assemblea dei soci e nominare un Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa;



COME ACQUISTARE L’ABBONAMENTO RIPARTENZA: