Sabato 2 ottobre alle ore 21 il teatro Gonzaga di Ostiano organizza lo spettacolo

Penelope non aspetta più,

testo e messa in scena di Enzo Cecchi a cura di Gian Marco Zappalaglio.

Un evento organizzato dal Parco Oglio Sud e patrocinato dal Comune.

"Penelope non aspetta più" parla di donne che non sono eroine, ma le cui storie diventano assolute e distolte dal dolore personale, raggiungono una grandiosità addirittura epica.

C'è la donna che come una grande madre raccoglie il marito devastato dalla guerra. Quella che invece, il marito appena ritornato, lo ammazza. C'è "la Gagia" dai tanti mariti e dei tanti figli che regolarmente lascia in giro. C'è la "Signora" che non si fa scrupolo di far commercio con fascisti e partigiani. Ci sono le spose bambine obbligate a sposarsi ai "grandi invalidi di guerra" che riescono a riprendersi la vita. Ci sono le botte, le ribellioni, la pazzia. Si piange per ciò che accade in una notte di tempesta ululando al vento la propria disperazione. O per un parto in mezzo alla neve.

Si ride con la donna che di mariti ne ha avuto quattro e li ha seppelliti uno di fianco all'altro. E ancora altre, belle, affascinanti storie. Donne, non eroine. Donne che hanno la necessità di ribellarsi e di vivere una vita decorosa con la miseria sempre alle porte. Storie che appartengono a qualsiasi parte dell'Italia. Guerra, dopoguerra, anni cinquanta, in tutta Italia c'è miseria e dai piccoli paesi persi nelle campagne, nelle colline, nelle montagne inizia il grande esodo verso le città. Verso la speranza.

"Penelope non aspetta più" è una moltitudine di vite di piccole/grandi donne, raccontate con un poco di ironia e di leggerezza, ma sempre con pudore e con rispetto.

E con tanto affetto verso queste donne che hanno avuto il coraggio di strappare le loro vite ad un destino già deciso da altri.

L’ingresso è gratuito e i posti sono limitati. L’accesso è consentito alle persone munite di Green pass.

