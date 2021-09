OBLIVION RHAPSODY

Domenica 17 ottobre, ore 18.00

Teatro San Domenico - CREMA

uno spettacolo di e con gli OBLIVION:

GRAZIANA BORCIANI, DAVIDE CALABRESE, FRANCESCA FOLLONI, LORENZO SCUDA, FABIO VAGNARELLI

regia GIORGIO GALLIONE

Uno show per festeggiare l’anniversario dei primi dieci anni di tournée insieme: OBLIVION RHAPSODY è la summa dell’universo Oblivion come non l’avete mai visto né sentito prima d’ora.

In piena crisi di mezza età i cinque rigorosi cialtroni sfidano sé stessi con un’inedita e sorprendente versione acustica della loro opera omnia. Uno spettacolo che toglie tutti i paracadute per arrivare all’essenza dell’idiozia: cinque voci, una chitarra, un cazzotto e miliardi di parole, suoni e note scomposti e ricomposti a prendere nuova vita.

Per la prima volta gli Oblivion saliranno sul palco nudi e crudi per distruggere e reinventare le loro hit, dopo aver sconvolto senza pietà quelle degli altri.

OBLIVION RHAPSODY è un gigantesco bigino delle performance più amate e imitate che parte dalle famose parodie dei classici della letteratura, passando per la dissacrazione della musica a colpi di risate, un viaggio lisergico che ripercorre anni di raffinate e folli sperimentazioni, senza soluzione di continuità, in lungo e in largo, di palo in frasca. Tutto il meglio (e il peggio), quello che non ricordavate, quello che amate di più e quello che non avete mai visto, in un viaggio allucinato e visionario che collega mondi mai avvicinati prima d’ora.

Preparatevi a questa incredibile esperienza dal vivo: sarà un anniversario memorabile, un'indigestione senza limiti e senza senso, una Oblivionata all'ennesima potenza alla fine della quale l’unico bis che chiederete sarà una Citrosodina

Per informazioni:

www.teatrosandomenico.com

info@teatrosandomenico.com

Tel. 0373.85418

Lo spettacolo fa parte della Stagione Teatrale PER RIPARTIRE, composta da 3 serate dedicate alla musica, al teatro ma soprattutto improntate alla leggerezza: LA NOTTE DELLA BEAT GENERATION (€ 15,00), OBLIVION RHAPSODY (€ 22,00) E ApPUNTIG. (€ 20,00)

Tre spettacoli inseriti in un carnet di abbonamento RIPARTENZA al prezzo di € 45,00

Gli abbonati che sottoscrivono l’abbonamento RIPARTENZA (posti a scelta) avranno diritto a:

PRELAZIONE con riconferma del proprio posto sull’acquisto dei successivi abbonamenti della stagione 2021/2022. Per questa prossima stagione infatti stiamo prevedendo la possibilità di sottoscrivere abbonamenti trimestrali;

Per questa prossima stagione infatti stiamo prevedendo la possibilità di sottoscrivere abbonamenti trimestrali; Iscrizione in automatico alla categoria SOCI PARTECIPANTI della Fondazione che dà diritto a partecipare all’assemblea dei soci e nominare un Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa;



COME ACQUISTARE L’ABBONAMENTO RIPARTENZA: