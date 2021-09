ApPUNTI G

Sabato 23 ottobre, ore 21.00

Teatro San Domenico - CREMA

Scritto e diretto da Collettivo ApPunti G

Collaborazione ai testi Francesca Sangalli

Progetto fotografico Laila Pozzo

Costumi Pamela Aicardi - Sound designer Luca De Marinis

Light designer Paolo Casati

Direzione tecnica Domenico Ferrari

ApPunti G

è un ironico e dissacrante

spettacolo sulla sessualità

In scena tre note attrici comiche di generazioni differenti:

Alessandra Faiella

Rita Pelusio

Lucia Vasini

e la giornalista del Corriere della Sera

Livia Grossi

Quattro donne per uno spettacolo che tra monologhi e pezzi corali, un’irresistibile ricetta afrodisiaca e una pagina di cronaca, s’interroga su pregiudizi e luoghi comuni; un viaggio nell’universo sessuale femminile dove risate e informazione diventano la miscela esplosiva per riflettere su un tema dalle mille sfaccettature e implicazioni: dall’accettazione di sé ai ruoli imposti, dal poetico mito della “prima volta” alle sperimentazioni erotiche over 60, ma anche la nuova frontiera dei sex robots e dei chirurghi plastici, prostituzione e diritti negati.

Nessun “monologo (corale) della vagina”, piuttosto un‘escursione nelle nostre viscere perché a distanza di cinquant’anni dalla rivoluzione sessuale la deriva conformista è in agguato, e forse una lucida e consapevole risata la seppellirà.

Per informazioni:

www.teatrosandomenico.com

info@teatrosandomenico.com

Tel. 0373.85418

*****

Lo spettacolo fa parte della Stagione Teatrale PER RIPARTIRE, composta da 3 serate dedicate alla musica, al teatro ma soprattutto improntate alla leggerezza: LA NOTTE DELLA BEAT GENERATION (€ 15,00), OBLIVION RHAPSODY (€ 22,00) E ApPUNTIG. (€ 20,00)

Tre spettacoli inseriti in un carnet di abbonamento RIPARTENZA al prezzo di € 45,00

Gli abbonati che sottoscrivono l’abbonamento RIPARTENZA (posti a scelta) avranno diritto a:

PRELAZIONE con riconferma del proprio posto sull’acquisto dei successivi abbonamenti della stagione 2021/2022. Per questa prossima stagione infatti stiamo prevedendo la possibilità di sottoscrivere abbonamenti trimestrali;

Per questa prossima stagione infatti stiamo prevedendo la possibilità di sottoscrivere abbonamenti trimestrali; Iscrizione in automatico alla categoria SOCI PARTECIPANTI della Fondazione che dà diritto a partecipare all’assemblea dei soci e nominare un Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa;



COME ACQUISTARE L’ABBONAMENTO RIPARTENZA: