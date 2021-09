Cremünich

Tanta Robba

Oktoberfest

- ultima serata -

3 giorni di birra, cibo, musica dal vivo e tradizione bavarese

Da venerdì 1 a domenica 3 ottobre

Tutte le sere, la domenica anche a pranzo

padiglione 1 (ingresso ovest) della Fiera di Cremona

Ingresso gratuito e con green pass

4 tipi di birra tutta da gustare accompagnati da Schweinshaxe, Sauerkraut, Weisswursst, Spatzle e Bratwurst.

Al Cremünich, come alla famosa Oktoberfest, si mangia solo si è seduti.

Per prenotare il tuo tavolo invia un messaggio via WhatApp al numero 3497441815

venerdì 1 ottobre Tirock Band

sabato 2 ottobre The McChicken Show

domenica 3 ottobre SpritzBand





Stefano Morandini

Dedico una parte della mia vita alla musica e mi rispecchio perfettamente in una canzone degli ORO a me tanto cara: "Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma, mi è entrata dentro e c'è restata, vivo per lei perché mi fa, vibrare forte l'anima..."

Mauro Bontempelli

Ho messo le mani su una tastiera per la prima volta a 10 anni e la musica mi è stata insegnata da un frate in collegio, il quale oltre ad insegnarmi le note musicali, mi ha insegnato e trasmesso la grande passione per la musica. Spero di poter trasmettere le emozioni che provo durante le esecuzioni a chi mi ascolta!

Stefano Zancanella

La musica è un'emozione che condivido con chi suona con me e con chi viene a ballare e ad ascoltarci. La miscela di musica e parole dona spesso un sorriso a chi è triste, energia a chi è stanco, in poche parole...

LA MUSICA TI FA STARE BENE ♥

Per informazioni:

Tanta Robba Events

3497441815

cooperativa.tre@gmail.com