Petsfestival, un evento per tutti! L’evento è in assoluto il miglior modo per conoscere, ammirare e, perché no, acquistare il proprio animale da compagnia, grazie alla presenza di esperti del settore pet, allevatori, associazioni e figure professionali di altissimo livello. E’ importante sottolineare che non troverete in vendita cuccioli di cani e gatti, ma avrete modo, se lo desiderate, di prenotare eventualmente un soggetto da future cucciolate dagli allevatori presenti in fiera, dopo averli conosciuti meglio e aver visto dal vivo la razza che vi interessa e acquisito le informazioni necessarie per un corretto rapporto. E’ possibile invece acquistare animali come pesci, coralli, rettili, anfibi, piccoli mammiferi, uccelli e molto altro ancora, oltre a piante acquatiche, piante grasse, bonsai e orchidee (da sottolineare la presenza anche di una bellissima area verde). E diverse associazioni di volontariato vi daranno anche modo di conoscere e adottare i cani e i gatti presenti nelle loro strutture. Il professionista del settore pet avrà modo di scoprire le novità del settore presentate dalle numerosissime aziende presenti in fiera, nonché di usufruire delle promozioni specifiche per l’occasione, e infine prendere contatti con grossisti e allevatori. Petsfestival, un evento aperto a tutti, per la gioia dei bambini, per gli appassionati, per i professionisti del settore pet, nel massimo rispetto e tutela degli animali presenti. Per ulteriori necessità potete scrivere a info@petsfestival.eu o chiamare il numero 0372/598011 dal lunedì al venerdì in orario ufficio.