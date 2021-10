Mercoledì 6 ottobre 2021 ore 18 incontro on-line e gratuito:

"Diversità e inclusione tra le potenzialità e i rischi del web"

con Maura Gancitano, scrittrice, filosofa e fondatrice di Tlon, scuola di filosofia, casa editrice e libreria teatro.

L’incontro fa parte del progetto triennale ‘Il Tempo ritrovato’, promosso e finanziato dal Comune di Cremona e progettato

insieme al capofila Istituto Comprensivo Cremona Cinque e alla rete di tutti gli istituti comprensivi cittadini, per ridare alla

scuola il proprio valore di luogo privilegiato della formazione della persona e per supportare la comunità educante durante e

dopo l’emergenza.

La Scuola Genitori online di Cremona prosegue con una nuova serata.

La rete offre a chiunque delle grandi potenzialità, ma spesso genera dei fenomeni terribili, come la violenza e l’odio online, che sempre più frequentemente coinvolgono soprattutto i più giovani utenti. La rete enfatizza tutte le nostre pulsioni inconsce, per cui è necessario porsi delle domande per raggiungere un uso consapevole del mezzo e porsi il problema delle conseguenze dei propri comportamenti. È necessario prendere consapevolezza sull’uso strumentale delle emozioni e dei sentimenti da parte di chi fomenta gli animi contro una minoranza qualsiasi, al solo scopo di affermare il proprio potere, di fatto privando di libertà e dignità sia chi è discriminato sia chi discrimina. La soluzione non è quella di disconnetterci, ma di utilizzare il territorio virtuale per dialogare veramente per condividere cultura, informazione e autentica socialità.

L’iniziativa (gratuita) è rivolta in particolare ai genitori e docenti e si inserisce nel filone di riflessione dedicato al ‘tempo del digitale’.

