Retreat Yoga, Pilates & Food

A Villa Bottini La Limonaia domenica 10 ottobre ospiteremo una giornata di yoga, pilates e cucina con chef, in collaborazione con My Fit Travel

Sarà una giornata intensa e indimenticabile: a partire dalle ore 10 praticheremo insieme Pilates, Odaka Yoga e potremo partecipare ad una lezione di cucina guidati dal nostro chef.

Programma della giornata:

Ore 10.30: Lezione di Pilates, ritrova fiducia e consapevolezza in te stesso.



Inizieremo la nostra giornata con una lezione di Pilates rienergizzante, per ritrovare tutta la carica necessaria per affrontare l'autunno.

Alessandra , insegnante certificata di Pilates presso l'Istituto Formazione Fitness, ti coinvolgerà in una lezione piena di energia per riattivare tutti i tuoi muscoli, migliorare la postura e la consapevolezza in te stesso.

Ore 12.00: Showcooking, impara a cucinare con uno chef. Piatti bilanciati per il pre e post workout.



Impara a nutrirti nella maniera corretta, utilizzando tutti i 5 macronutrienti per tenere sempre attivo e in forma il tuo corpo. Dedicati alla cucina anche solo per te stesso e crea piatti veloci ma nutrizionalmente bilanciati.

Ore 16.00: Lezione di Odaka Yoga, la “non mente” essere nel qui e ora grazie alla pratica del “ki flow”.

Insieme a Eleonora, insegnante certificata di Yoga con una lunghissima esperienza di insegnamento, praticheremo Odaka, uno stile di yoga innovativo che trova ispirazione dall’osservazione del moto dell’oceano e delle sue onde.

Ore 17.30: Merenda nella limonaia

Ore 18.30: Conclusione della giornata

Per informazioni e prenotazioni invia una email a myfittravel@gmail.com oppure un Whatsapp al numero 349 8117862.

Per partecipare all'evento è necessario essere in possesso di Green Pass o un tampone negativo.

Gli eventi a Villa Bottini proseguono con altre proposte per domenica 17.