Si inaugura sabato 9 ottobre al Museo Diotti di Casalmaggiore la mostra antologica

“Strip! La grande avventura del fumetto americano”

curata da Giovanni Nahmias e dal Centro Fumetto “Andrea Pazienza” di Cremona.

L’evento è inserito nel calendario della rassegna “Stupor mundi” che il Comune di Casalmaggiore dedica ogni anno alla conoscenza di un Paese straniero e che per il 2021 ha come protagonisti gli USA.

La mostra intende esplorare e raccontare la storia del fumetto americano attraverso l’esposizione di tavole e strisce originali, provenienti da collezioni private, firmate dai suoi autori più rappresentativi.

Dai pionieri e inventori riconosciuti del linguaggio fumettistico come Winsor McCay, James Swinnerton, Geo McManus, Frederick Opper, ad autori più rivoluzionari, dal punto di vista artistico e narrativo, come Dick Calkins, George Herriman, Elzie C. Segar, Frank King. Senza dimenticare i maestri di grande successo del fumetto comico e di avventura come Walt Kelly, Floyd Gottfredson, Alex Raymond, Milton Caniff e Charles M. Schulz.

Allo stesso tempo la mostra – il cui alto livello è attestato dal patrocinio concesso dal Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Milano - si propone di celebrare uno dei più distintivi e importanti filoni nella storia dell’arte americana. Un filone che ha avuto un incommensurabile impatto su altre forme di arte e di cultura.

Programma dell'evento:

ore 17.00: Auditorium Santa Croce - Presentazione della mostra con i saluti delle Autorità e l'intervento dei curatori.

Previsto intrattenimento musicale della Garda Dixie Band che, al termine, accompagnerà il pubblico verso il museo Diotti.

Lungo il percorso sono previsti tre ulteriori brevi momenti musiocali all'aperto.

Ore 18.00: Museo Diotti - Apertura della mostra al pubblico con ingresso libero.

La partecipazione è libera e gratuita fino ad esarimento dei posti disponibili. Per questo è fortemente consigliata la prenotazione all'indirizzo info@museodiotti.it o telefonando al numero 0375 200416.

Richiesto il Green Pass.